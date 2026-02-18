Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απαιτούνται συστηματικοί έλεγχοι

Απαιτούνται συστηματικοί έλεγχοι Η χθεσινή έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Κτηματολόγιο επιβεβαίωσε το αυτονόητο: ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση χωρομετρικών, κτηματολογικών, εκτιμητικών και άλλων εργασιών, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τα 17 χρόνια, ταλαιπωρούν τους πολίτες και επιβαρύνουν το δημόσιο ταμείο. Νευραλγικές κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία, το ΓεΣΥ κ.ά., θα πρέπει να ελέγχονται σε ετήσια βάση από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Μόνο όταν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και τα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται την πίεση του συστηματικού ελέγχου θα προχωρούν στη λήψη ουσιαστικών διορθωτικών μέτρων, ιδίως όταν γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο η Ελεγκτική Υπηρεσία θα δημοσιοποιεί τα ευρήματά της.

ΜΧΣ

