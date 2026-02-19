Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η συνάντηση Φειδία, Στυλιάνας και Αντιγόνης, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από το τραγούδι Jalla και ασφαλώς τον Φειδία, ο οποίος μας έδειξε και τις χορευτικές του ικανότητες. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται, με κάποιους να λένε έως και ότι το Jalla είναι η «φειδιοποίηση της αισθητικής». Όμως, ανεξάρτητα από το προσωπικό μας γούστο, ζούμε στην εποχή όπου συνυπάρχουν διαφορετικοί τύποι πολιτικής έκφρασης, κουλτούρας και αισθητικών επιλογών. Δεν χρειάζεται να μας αρέσουν όλα, αλλά σίγουρα χρειάζεται να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ύπαρξής τους. Η πολυφωνία δεν είναι απειλή, είναι ένδειξη μιας ζωντανής κοινωνίας.

ΚαΝί

