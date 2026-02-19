Ο ρόλος του Μακρόν για τη διαδοχή της Λαγκάρντ ταράζει την Ευρώπη

Η συζήτηση γύρω από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) «άναψε» ξανά την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027.

Η ΕΚΤ, την ίδια ώρα, έσπευσε να περιορίσει τις εικασίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταραχή των αγορών: «Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της», ανέφερε εκπρόσωπος. Η διατύπωση, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, την ευκαιρία να επηρεάσει τον διάδοχο, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Μακρόν: «Μάχη» για μία από τις πιο ισχυρές θέσεις στην Ευρώπη

Η προεδρία της ΕΚΤ αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές θέσεις στην Ευρώπη, με τεράστια οικονομική ισχύ. Οι εθνικές κυβερνήσεις παραδοσιακά δίνουν σκληρή μάχη για να προωθήσουν υποψηφίους που αντανακλούν τις δικές τους προτεραιότητες. Οι διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή της Λαγκάρντ αναμένονται έντονες, σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η άνοδος του λαϊκισμού δυσκολεύει τα παραδοσιακά κόμματα να διατηρήσουν τον έλεγχο κρίσιμων διορισμών.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο σύνθετο όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, François Villeroy de Galhau, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά του. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια «θωράκισης» της κεντρικής τράπεζας απέναντι σε ένα ενδεχόμενο ακροδεξιό προεδρικό σενάριο.

Βουλευτής της «Εθνικης Συσπείρωσης» μάλιστα σχολίασε ειρωνικά ότι η Λαγκάρντ έχει «πέσει θύμα επιδημίας παραιτήσεων» που προκαλεί ο Μακρόν.

Το «άτυπο δικαίωμα» της Γαλλίας ευνοούν τον Μακρόν

Οι άγραφοι κανόνες για τον διορισμό των έξι μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ ενδέχεται να ευνοούν τον Μακρόν. Η Γαλλία, ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, θεωρείται ότι διατηρεί άτυπα μία από τις έξι θέσεις, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία.

Επειδή είναι δύσκολο για τη Γαλλία να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία για οκτώ χρόνια, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιδιώξει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, όταν λήξει η θητεία του Ιρλανδού Philip Lane τον Μάιο του 2027. Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε κυβερνητική απόφαση μήνες νωρίτερα και πιθανώς θα άνοιγε τον δρόμο για πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, Carsten Brzeski, σημείωσε ότι οι διαδοχές των Lane, Λαγκάρντ και της Γερμανίδας Isabel Schnabel ενδέχεται να αποτελέσουν «πακέτο συμφωνίας», λαμβάνοντας υπόψη γαλλικές, γερμανικές και ισπανικές διεκδικήσεις.

Η ίδια η Λαγκάρντ έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι δεν επιθυμούσε εξαρχής πλήρη οκταετή θητεία, λέγοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι αρχικά είχε στο μυαλό της πενταετή παραμονή. Πέρυσι, ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Klaus Schwab, αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει μαζί της το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Προς το παρόν, η ΕΚΤ επιχειρεί να καθησυχάσει τις αγορές. Ωστόσο, η πολιτική διάσταση της διαδοχής -και ο πιθανός ρόλος του Μακρόν- έχουν ήδη μετατρέψει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό θρίλερ εξουσίας.

