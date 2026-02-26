Κάτι δεν μας είπαν για τον αφθώδη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επειδή τις τελευταίες ημέρες λιτοί και δεμένοι την είδαν επιστήμονες και γνωρίζουν τα πάντα για τον αφθώδη πυρετό γιατί δεν τοποθετούνται και για όσα λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Λουρουτζίνας-Ποταμιάς; Γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά για το πάρε δώσε που συνεχιζόταν ασταμάτητα ακόμη και μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων στα κατεχόμενα; Επομένως, ας μην κάνουν τις πάπιες. Και για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, να αναφέρουμε ακόμη ότι η μεταφορά ζωοτροφών από σημεία της νεκρής ζώνης δεν αποτελεί καινούργιο φρούτο και κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε μόνο, για όσους τους διαφεύγει, ότι υπάρχει ηλεκτρονική επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής και όλες οι κινήσεις καταγράφονται. Ο νοών νοείτω!

