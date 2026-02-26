Λάβρος κατά Βαφεάδη ο Ορφανίδης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για μετατόπιση ευθυνών κατηγορεί τον υπουργό Μεταφορών για το θέμα λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης. «Εσείς τερματίσατε μονομερώς τη σύμβαση με την Kition και εσείς αναθέσατε τη μελέτη στο Υπερταμείο της Ελλάδας. Συνεπώς, εσείς πρέπει ν’ αναλάβετε και τη συνέχεια των πράξεων και των ενεργειών σας», αναφέρει σε επιστολή που του απέστειλε. Περαιτέρω, κατηγορεί τον Αλέξη Βαφεάδη για έντεχνη προσπάθεια να διασπαστούν οι Λαρνακείς και να αρχίσουν οι έριδες μεταξύ τους, ώστε ο ίδιος «να νίπτει τας χείρας του»… Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Ορφανίδης γνωστοποίησε πως δεν θα συμμετάσχει στο στημένο, όπως το χαρακτηρίζει, παιχνίδι ανάληψης ευθυνών, με τη δήθεν κατάθεση (γραπτώς) της άποψης των φορέων της Λάρνακας για το περιεχόμενο της μελέτης που ετοιμάστηκε από το Υπερταμείο της Ελλάδας.

Βας.β

