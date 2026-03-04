Σειρήνες αλά κυπριακά!

Στη φωτογραφία βλέπουμε το νέο «υπερσύγχρονο» και κυπριακής πατέντας σύστημα ειδοποίησης σειρηνών. Τι να μας πουν οι Ευρωπαίοι με το 112 και τα άλλα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης! Εμείς εδώ, καταφέραμε το ακατόρθωτο, καταφέραμε να πάμε από την καμπάνα της εκκλησιάς του χωριού στο διπλοκάμπινο με τη σειρήνα. Η εικόνα είναι πραγματική, δεν είναι ΑΙ. Το Ακρωτήρι, αν και μία ανάσα από τη στρατιωτική βάση, δεν διαθέτει σύστημα σειρηνών της Πολιτικής Άμυνας. Και ο Δήμος Κουρίου λόγω του εκτάκτου της κατάστασης επιστράτευσε διπλοκάμπινα στα οποία τοποθετήθηκαν κινητές σειρήνες και, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα πάνε στο Ακρωτήρι και γυρίζοντας το χωριό θα ενημερώνουν. Ας είναι και έτσι, αν μη τι άλλο, υπάρχει ευρηματικότητα.

Παζ.