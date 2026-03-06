Ακυρώθηκαν τα 17 βολέματα

Μετά από υποδείξεις του ΥΠΕΣ Κ. Ιωάννου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υποχρεώθηκε να ακυρώσει τη μονιμοποίηση των 17 ωρομίσθιων εργατών και να προκηρύξει τις θέσεις. Όπως έγραψε ο «Π», η διοικητική έρευνα του υπουργείου επιβεβαίωσε το βόλεμα που έγινε στις εν λόγω θέσεις. Στους 17 ωρομίσθιους περιλαμβάνονται και τέσσερα παιδιά αντιδημάρχων του δήμου. Οι 17 αφέθηκαν να συμπληρώσουν 12 μήνες συνεχούς εργασίας, ώστε να καταστούν αυτόματα τακτικοί. Μάλιστα, στην απόφαση για τη μονιμοποίησή τους συμμετείχαν και οι τέσσερις αντιδήμαρχοι, ψηφίζοντας υπέρ της μονιμοποίησης των παιδιών τους. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κύπρο...
ΜΧΣ