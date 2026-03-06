Ακυρώθηκαν τα 17 βολέματα

Μετά από υποδείξεις του ΥΠΕΣ Κ. Ιωάννου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υποχρεώθηκε να ακυρώσει τη μονιμοποίηση των 17 ωρομίσθιων εργατών και να προκηρύξει τις θέσεις. Όπως έγραψε ο «Π», η διοικητική έρευνα του υπουργείου επιβεβαίωσε το βόλεμα που έγινε στις εν λόγω θέσεις. Στους 17 ωρομίσθιους περιλαμβάνονται και τέσσερα παιδιά αντιδημάρχων του δήμου. Οι 17 αφέθηκαν να συμπληρώσουν 12 μήνες συνεχούς εργασίας, ώστε να καταστούν αυτόματα τακτικοί. Μάλιστα, στην απόφαση για τη μονιμοποίησή τους συμμετείχαν και οι τέσσερις αντιδήμαρχοι, ψηφίζοντας υπέρ της μονιμοποίησης των παιδιών τους. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κύπρο...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.