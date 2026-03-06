Αυτοί είναι οι έντεκα υποψήφιοι που ανακοίνωσε το ΑΛΜΑ - Στο ψηφοδέλτιο ο Μίλτος Παπαδόπουλος

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινωσε σήμερα, ακόμη 11 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες 14 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας

· Ιωάννα (Άννα) Βασιλείου

· Δημήτρης Κυριάκου

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού

· Αλέκος Αργυρού

· Νεοφύτα Ευαγγέλου

· Ντάνιελ Άπτελ - Μάλακ

· Μίλτος Παπαδόπουλος

· Σκεύη Παπαμιλτιάδους

· Αντρέας Τσιπής

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Αμμοχώστου

· Αγγέλα Μαλακτού

· Στέλιος Φοίβου

Υποψήφιος Βουλευτής επαρχίας Πάφου

· Χρίστος Κωμοδρόμος

Με τους πιο πάνω υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 42.