Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αυτοί είναι οι έντεκα υποψήφιοι που ανακοίνωσε το ΑΛΜΑ - Στο ψηφοδέλτιο ο Μίλτος Παπαδόπουλος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με τους έντεκα υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 42.

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινωσε σήμερα, ακόμη 11 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες 14 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας

·         Ιωάννα (Άννα) Βασιλείου

·         Δημήτρης Κυριάκου

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού

·         Αλέκος Αργυρού

·         Νεοφύτα Ευαγγέλου

·         Ντάνιελ Άπτελ - Μάλακ

·         Μίλτος Παπαδόπουλος

·         Σκεύη Παπαμιλτιάδους

·         Αντρέας Τσιπής

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Αμμοχώστου

·         Αγγέλα Μαλακτού

·         Στέλιος Φοίβου

Υποψήφιος Βουλευτής επαρχίας Πάφου

·         Χρίστος Κωμοδρόμος

 

Με τους πιο πάνω υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 42.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΛΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα