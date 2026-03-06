ΟΕΒ: Σύσταση επιτροπής εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσέλκυσης νέων ταλέντων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων προέβη στη σύσταση Επιτροπής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Προσέλκυσης Νέων Ταλέντων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους επιχειρήσεων και οργανισμών από σημαντικούς τομείς της οικονομίας και έχει ως αποστολή τη συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσέλκυσης νέων ταλέντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων.

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, υπό την προεδρία του κ. Γιάγκου Χατζηγιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης της Επιτροπής, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

· την ανάδειξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης ως βασικού πυλώνα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

· την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

· την προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων,

· την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

· την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση και διατήρηση νέων ταλέντων στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Η ΟΕΒ επαναεβαιώνει τη δέσμευσή της ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την Κύπρο.