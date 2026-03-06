Δήλωση της Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, η Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τιμά την ανθεκτικότητα, την ηγεσία και τη διαρκή συμβολή των γυναικών σε ολόκληρο το νησί. Αποτίεται φόρος τιμής στις γυναίκες των οποίων η αφοσίωση συνεχίζει να προάγει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, να ενισχύει τον διάλογο και την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και να καλλιεργεί κουλτούρα σεβασμού και συνεργασίας.

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδη αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά ουσιώδη βάση για την ειρήνη, τη συμφιλίωση και ένα βιώσιμο μέλλον στην Κύπρο. Η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση των θεσμών και την υποστήριξη μιας διαρκούς ειρήνης. Ένα ειρηνικό μέλλον διαμορφώνεται από τις φωνές, τις επιλογές και τις δράσεις των γυναικών. Τα σημαντικότερα και ουσιαστικότερα οφέλη του αναμένεται να γίνουν αισθητά από τις γυναίκες και τα παιδιά, ενισχύοντας την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ελπίδα για όλους.

Υπό την καθοδήγηση του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των συναφών ψηφισμάτων για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, επαναβεβαιώνεται η δέσμευση για τη διασφάλιση της πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών, καθώς και για τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ολόκληρη της διαδικασίας για επίτευξη λύσης. Υπενθυμίζεται επίσης το Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκε δυνάμει του Ψηφίσματος 2587 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο καθορίζει πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών, την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαπραγματευτική διαδικασία. Οι δεσμεύσεις αυτές συνεχίζουν να καθοδηγούν και να ενημερώνουν το έργο της Επιτροπής.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και με οργανώσεις γυναικών και νεολαίας, προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών αυτών τόσο από τους Τουρκοκύπριους όσο και από τους Ελληνοκύπριους. Οι συμπεριληπτικές προσεγγίσεις - όπου οι διαφορετικές φωνές ακούγονται και τυγχάνουν εκτίμησης - οδηγούν σε ισχυρότερους θεσμούς και πιο βιώσιμα αποτελέσματα.

Την ημέρα αυτή αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι απομένει σημαντικό έργο. Εκφράζεται αλληλεγγύη και επαναλαμβάνεται η σταθερή αντίθεση σε κάθε μορφή αποκλεισμού, με τη συμπερίληψη να προβάλλεται ως κοινή αρχή. Παραμένει σταθερή η προσήλωση στην ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών, διασφαλίζοντας ότι οι προοπτικές τους αντικατοπτρίζονται σε κάθε τομέα της κοινωνίας.