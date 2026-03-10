Τα F16 και η Τουρκία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία έστειλε τα F16 στα Κατεχόμενα. Από ποιους κινδυνεύουν οι Τ/Κ; Από το Ιράν με το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει στήσει μια κοινή μαυραγορίτικη οικονομία ύψους δις δολαρίων; Μήπως γιατί θεωρεί ότι οι Τ/Κ κινδυνεύουν από τα ελληνικά F16, καθώς και τις φρεγάτες της ΕΕ που ήρθαν; Ούτως ή άλλως οι Βάσεις που διαθέτει η Τουρκία γύρω από τα Άδανα τής επιτρέπουν σε 3 λεπτά να έχει αεροπλάνα στην Κύπρο που κατέχει. Οπότε γιατί; Θέλει να στείλει μήνυμα στους Τ/Κ ότι η μητέρα πατρίδα είναι εδώ, απαντώντας στην Ελλάδα.

