Μίνι... ανασχηματισμός στην ηγεσία της Cyta

Εντός Μαρτίου αναμένεται ο διορισμός του νέου ανώτατου εκτελεστικού γενικού διευθυντή της Cyta. Το ενδιαφέρον για τη θέση ήταν τεράστιο, αφού ο ημικρατικός οργανισμός δέχτηκε πέραν των 45 αιτήσεων για το «χρυσό» πενταετές συμβόλαιο. Η διαδικασία πλήρωσης και για άλλη μία θέση στην ανώτερη ηγεσία, που χήρευσε πρόσφατα, αυτής του ανώτερου διευθυντή Τεχνολογίας και Πληροφορικής, έχει ήδη ξεκινήσει. Αιτήσεις δεκτές έως 17 Μαρτίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τους δύο διορισμούς θα ολοκληρωθεί ένας μίνι «ανασχηματισμός» στην ανώτερη ηγεσία της Cyta, που αριθμεί πέντε στελέχη. Στο μεταξύ, κενή παραμένει μια θέση και στο διοικητικό συμβούλιο μετά από παραίτηση μέλους, με την κυβέρνηση να ψάχνει για αντικαταστάτη για όποιον ενδιαφέρεται...

