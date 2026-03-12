Άλλη μια "πρωτιά" για την Μαρία

Και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ζητά την παραίτηση της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, η οποία φαίνεται να σπάει «ρεκόρ» σε αιτήματα για παραίτηση. Υδατικό, φωτιές στην ορεινή Λεμεσό, αφθώδης πυρετός, είναι τρεις μόνο από τους λόγους που, τον τελευταίο χρόνο, πολιτικά κόμματα ζητούν από την κυρία Παναγιώτου να παραιτηθεί ή από τον Πρόεδρο να την παύσει. Κάθε νέο επεισόδιο διαχείρισης κρίσης, συνοδεύεται σχεδόν αυτομάτως και από ένα νέο αίτημα αποχώρησης της από το αξίωμα. Με τέτοια «συγκομιδή» αιτημάτων παραίτησης, μέσα σε έναν χρόνο, η υπουργός μάλλον καταγράφει μια ακόμη πρωτιά στο πολιτικό σκηνικό.

