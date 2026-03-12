Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επικοινωνία και μόνιμα αυτογκόλ

 Έστησαν μια παράσταση με δόσεις υπερβολής για να αποδείξουν ότι «δεν είμαστε μέρος του προβλήματος αλλά της λύσης» και στο τέλος της ημέρας τρέχουμε να σβήσουμε τις φωτιές που προκαλεί η δήλωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν ότι είχαμε «δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους». Διαψεύδουμε τον φίλο μας που έτρεξε προς συνδρομή μας. Η πρεμούρα της ανάγκης για επικοινωνία αυτής της κυβέρνησης μετατρέπει ακόμη και ορισμένες θετικές ενέργειές της σε οιονεί αυτογκόλ, ό,τι και να κάνει. Να ευχόμαστε να λήξει αυτή η περιπέτεια στη γειτονιά μας όσο είναι νωρίς, γιατί διαφορετικά την «έχουμε βάψει».

