Προεδρικό και κατ’ εξαίρεση προαγωγές

Ανακοινώθηκαν χθες οι προαγωγές στην Αστυνομία. Συνολικά 268 στελέχη της Δύναμης προήχθηκαν. Η μουρμούρα, ωστόσο, είναι πολύ έντονη για κάποιες προαγωγές, που όπως λέγεται βγάζουν μάτι. Ειδικά στις προαγωγές που έγιναν κατ' εξαίρεση, δηλαδή, χωρίς έλεγχο των προσόντων και χωρίς να είναι στην λίστα των υποψηφίων για προαγωγή. Πόσο μάλλον, όταν τα συγκεκριμένα μέλη της Αστυνομίας υπηρετούν και στην Προεδρική Φρουρά. Η κατ' εξαίρεση προαγωγή τους είναι για την διασφάλιση της ασφάλειας των διακινήσεων του προεδρικού ζεύγους; Με τέτοιες αποφάσεις το μόνο που επιτυγχάνεται, είναι η ενίσχυση της απαξίωσης και του αισθήματος της αναξιοκρατίας, που επικρατεί ανάμεσα στην κοινωνία. Ας ρωτήσουν και εντός της Αστυνομίας, να διαπιστώσουν την απογοήτευση, που κυριαρχεί κυρίως μετά από τέτοιες αποφάσεις.

