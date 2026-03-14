Κανονικότητα εν μέσω σειρήνων

Άρθηκε χθες το καθεστώς εκκένωσης της κοινότητας Ακρωτηρίου και πλέον θα επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους, ενώ από Δευτέρας θα λειτουργήσουν και τα σχολεία. Πάντως μετά από μέρες «ησυχίας» χθες ήχησε άλλος ένας συναγερμός στην στρατιωτική περιοχή των Βάσεων, ο οποίος λίγο πολύ υπενθύμισε σε όλους ότι στο Ακρωτήρι για κάποιο καιρό θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τις σειρήνες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, χωρίς προβλήματα και επιτέλους σε αυτή τη χώρα να ετοιμάσουμε και να λειτουργήσουμε σωστά πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας για έκτακτες περιπτώσεις.

