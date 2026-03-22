Μας φεύγει ο Γιοχάνες Χαν

Μας φεύγει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν. Είδε κι αποείδε ο αυστριακός πρώην επίτροπος και πήρε τις αποφάσεις του. Ούτως ή άλλως, όπως ανέφερε σε διάφορους προχθές στις Βρυξέλες, εξελίξεις δεν αναμένονται ούτε και διάθεση βλέπει να υπάρχει, οπότε τί γυρεύει να ασχολείται με την Κύπρο; Θα θυμάστε ότι τον κ. Χανς όταν πρωτοδιορίστηκε από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, αρνήθηκε αρχικά να τον συναντήσει ο Τατάρ και η Άγκυρα. Παρότι πρόσφατα τον είδε ο Έρχιουρμαν, η τουρκική πλευρά δεν δείχνει διάθεση να υπάρξει εκ μέρους του ουσιαστική εμπλοκή. Η Ε/Κ πλευρά επιθυμεί την παρουσία του αφού και αυτός αποτελεί μέρος της κινητικότητας που θέλει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αλλά χωρίς ουσιαστικές συζητήσεις.  Μεταξύ μας, η παραίτηση του κ. Χανς μπορεί να προκύψει και από έναν άλλο λόγο. Ήδη το όνομα του  συζητείται για τη θεση του Κεντρικού Τραπεζίτη της Αυστρίας.

Θουκής

