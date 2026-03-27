Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Πάτωσαν οι υποψήφιοι τροχονόμοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο Δήμο Λεμεσού ψάχνουν τροχονόμους και δεν βρίσκουν. Μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες προκήρυξαν τέσσερις θέσεις και ακολούθησαν εξετάσεις. Στις εξετάσεις παρακάθισαν 12 άτομα όμως κανείς δεν κατάφερε να περάσει το απαιτούμενο όριο του 50% συνολικά και 40% ανά κατηγορία. Τα χειρότερα αποτελέσματα τα είχαν στο «ειδικό θέμα», όπου κυριολεκτικά οι υποψήφιοι πάτωσαν, αφού ο καλύτερος πήρε βαθμολογία 18 στα 100! Κάπως έτσι ο Δήμος Λεμεσού δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσλήψεις τροχονόμων με τους αρμόδιους πλέον να ψάχνουν λύσεις, σε μια πόλη που υποφέρει από το κυκλοφοριακό, ενώ οι λεμεσιανοί συνεχίζουν να παρκάρουν… όπου τους καπνίσει. 

Παζούρ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

