Πάτωσαν οι υποψήφιοι τροχονόμοι

Στο Δήμο Λεμεσού ψάχνουν τροχονόμους και δεν βρίσκουν. Μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες προκήρυξαν τέσσερις θέσεις και ακολούθησαν εξετάσεις. Στις εξετάσεις παρακάθισαν 12 άτομα όμως κανείς δεν κατάφερε να περάσει το απαιτούμενο όριο του 50% συνολικά και 40% ανά κατηγορία. Τα χειρότερα αποτελέσματα τα είχαν στο «ειδικό θέμα», όπου κυριολεκτικά οι υποψήφιοι πάτωσαν, αφού ο καλύτερος πήρε βαθμολογία 18 στα 100! Κάπως έτσι ο Δήμος Λεμεσού δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσλήψεις τροχονόμων με τους αρμόδιους πλέον να ψάχνουν λύσεις, σε μια πόλη που υποφέρει από το κυκλοφοριακό, ενώ οι λεμεσιανοί συνεχίζουν να παρκάρουν… όπου τους καπνίσει.

Παζούρ