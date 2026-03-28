Ο Πούτιν, η ισορροπία και το ΑΚΕΛ

«Ο Τραμπ είναι ένας παρανοϊκός ακροδεξιός» μας λέει ο Στέφανος Στεφάνου. Δεν θα διαφωνήσουμε. Αλλά είναι άνω ποταμών, να υποστηρίζει ο ηγέτης του ΑΚΕΛ, ότι αν υπήρχε άλλη ηγεσία της ΕΕ, δεν θα γινόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με την λογική του ηγέτη του ΑΚΕΛ θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι να αδιαφορήσουν για ένα πόλεμο στο σπίτι τους, για να ικανοποιήσουν τις αυτοκρατορικές φαντασιώσεις του Ρώσου δικτάτορα. Όταν επικρίνει κάποιος την συγκεκαλλυμένη στάση του κόμματος και την αποφυγή ξεκάθαρης στάση προς τον ρωσικό ιμπεριαλισμό, στο ΑΚΕΛ απαντούν με το αμίμητο, που μας είπε χθες ο Στεφάνου. 'Οτι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πάθει εμμονές με τους Ρώσους, με αποτέλεσμα να μην είναι ισορροπημένοι στις προσεγγίσεις τους». Για ποια ισορροπία κάνει λόγο ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ; Θα ήταν καλά να το ξεκαθαρίσει.

ΧΡγ

