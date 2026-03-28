Πίσω στις… «εργαστηριακές ρυθμίσεις»

Με τη δημοσκόπηση που παρουσίασαν το βράδυ της Πέμπτη η εταιρεία Rai Consultants και ο Alpha Κύπρου, σύμφωνα με την οποία το 54% των πολιτών δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σε σχέση με τη διαχείριση της πολεμικής κρίσης στο Ιράν, ένα είναι το ασφαλές πολιτικό συμπέρασμα: Εταιρεία και κανάλι, μετά από ένα περίεργο μικρό διάλειμμα, επανέρχονται πανηγυρικά και όσο βαδίζουμε προς τις Προεδρικές του 2028 στις «εργοστασιακές τους ρυθμίσεις» της Προεδρικής προεκλογικής περιόδου του 2023.

