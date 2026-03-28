Λαμπρατζιές: Κάποιοι θα θυμηθούν το νομοσχέδιο

Μερικές ημέρες πριν από το Πάσχα και με τους νεαρούς σε κάθε γειτονιά να έχουν ξεκινήσει εδώ και βδομάδες τις προετοιμασίες για τις λαμπρατζιές, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι κάποιοι θα θυμηθούν το νομοσχέδιο το οποίο δεν έγινε ποτέ νόμος. Ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε από το 2024, αποσύρθηκε και επανακατατέθηκε το 2025, οδηγήθηκε στην Ολομέλεια αλλά απορρίφθηκε.

Ευχή όλων, να μην προκύψει οτιδήποτε δυσάρεστο κατά το φετινό Πάσχα, διότι αναπόφευκτα κάποιοι θα το συμπεριλάβουν στη συζήτηση. Ανεξάρτητα, όμως, εάν έπρεπε ή όχι να ρυθμιστεί δια νόμου, το έθιμο της λαμπρατζιάς, πάνω απ' όλα είναι και θέμα παιδείας.

