Μαχαιρώματα για μια... πουρού!

Δεν είναι ότι παλαιότερα δεν είχαμε προβλήματα μέσα στους δρόμους που οδηγούσαν σε εγκλήματα, αλλά αυτό που έγινε στη Λεμεσό προχθές είναι πρωτοφανές. Τσακώθηκαν λέει γιατί κόρναρε ο ένας, κατέβηκε από το αυτοκίνητο ο άλλος, και όλο αυτό κατέληξε σε μαχαιρώματα και με έναν άνθρωπο στο κελί. Όλα αυτά έξω από ΑΤΜ όπου οι εμπλεκόμενοι τσακώθηκαν μεταξύ τους, επαναλαμβάνω για μια πουρού. Είπαμε είναι δύσκολα τα πράγματα μέσα στους δρόμους μας, ειδικά στη Λεμεσό με το κυκλοφοριακό, αλλά να ηρεμίσουμε λιγάκι όλοι γιατί τόσα νεύρα και τέτοιες αντιδράσεις οδηγούν σε κοινωνία-ζούγκλα που πάει από το κακό στο χειρότερο.

Παζ.