Εκπνέει το τρίμηνο, κ. Πασχαλίδη μας

Για να μην ξεχνιόμαστε, συμπληρώνονται σε λίγες μέρες τρεις μήνες από την ημέρα (8 Ιανουαρίου) που έσκασε το περιβόητο Videogate με εμπλοκή στενών συνεργατών και φίλων του Προέδρου, που κάποιοι προσπαθούν να ξεχάσουμε. Και στις 13 Απριλίου λήγει και η προθεσμία που δόθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα στον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη να ολοκληρώσει την έρευνά του για το θέμα και να παραδώσει τα πορίσματά του. Για να δούμε αν, στις 15 μέρες που απομένουν, θα μας εκπλήξει ο κ. Πασχαλίδης και θα γίνει ο πρώτος ποινικός ανακριτής που θα παραδώσει το πόρισμά του στην ώρα του ή θα ακούσουμε και πάλι τα γνωστά περί τεράστιου ακόμα όγκου εργασίας, δυσκολιών στον εντοπισμό μαρτύρων και στοιχείων και για ανάγκη περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας; Στοιχήματα δεκτά, όμως προειδοποιούμε: Το να παραδοθεί η έκθεση εντός του τριμήνου και κυρίως να έχει αυτή και… «ζουμί», πληρώνει ψίχουλα!

Κ.ΖΑΔΗΣ