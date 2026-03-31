Άλλη μια εξαγγελία

Τη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού, εντός 18 μηνών στην Αγία Νάπα, εξήγγειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο του 5ου φιλανθρωπικού αγώνα «Run for Autism Half Marathon». Βέβαια το 18 μήνες, αλλά και η δημιουργία του κέντρου πίνουν νερό, μιας και ο ΠτΔ έχει μια έφεση στις «κενές εξαγγελίες». Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο, όταν βρέθηκε και πάλι στην ελεύθερη Αμμόχωστο, είχε υποσχεθεί ότι εντός των επόμενων μηνών θα είναι έτοιμο το κέντρο φιλοξενίας για παιδιά που προηγουμένως φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, και πλέον έχουν κλείσει τα 22 έτη.
