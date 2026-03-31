Άλλη μια εξαγγελία

Τη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού, εντός 18 μηνών στην Αγία Νάπα, εξήγγειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο του 5ου φιλανθρωπικού αγώνα «Run for Autism Half Marathon». Βέβαια το 18 μήνες, αλλά και η δημιουργία του κέντρου πίνουν νερό, μιας και ο ΠτΔ έχει μια έφεση στις «κενές εξαγγελίες». Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο, όταν βρέθηκε και πάλι στην ελεύθερη Αμμόχωστο, είχε υποσχεθεί ότι εντός των επόμενων μηνών θα είναι έτοιμο το κέντρο φιλοξενίας για παιδιά που προηγουμένως φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, και πλέον έχουν κλείσει τα 22 έτη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.