Στον 20ο αιώνα τα εξωτερικά ιατρεία… ξανά!

Ξανά θύμα κλοπής τα εξωτερικά ιατρεία του Παλιού Νοσοκομείου Λάρνακας. Όπως ενημερωθήκαμε γιατροί μετέβησαν τη Δευτέρα στα γραφεία τους για να αναλάβουν βάρδια και για ακόμα μια φορά βρίσκονταν πίσω στον 20ο αιώνα… και όχι επειδή τα κτήρια θα μπορούσαν να χρονολογούνται από τότε, αλλά επειδή λόγω της κλοπής δεν είχαν ρεύμα… ξανά! Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, οι βροχές που ευλόγησαν το νησί αποδείχθηκαν κατάρα για τα εξωτερικά ιατρεία, αφού έμπαζαν νερά από παντού. Οι κλοπές πάντως, φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα μέσα στα σαββατοκύριακα, αφού η φρούρηση του κτηρίου χαρακτηρίζεται από ιατρούς ως μη επαρκής, με τον φορολογούμενο πολίτη να πληρώνει άλλη μια φορά τα… κλεμμένα για την αποκατάσταση.

Ο Ακύλας