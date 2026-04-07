Απαγόρευση απεργίας στα νοσοκομεία στα κατεχόμενα για 60 ημέρες - Δεν κάνουν πίσω οι συντεχνίες

Απαγόρευση της απεργίας στα νοσοκομεία στα κατεχόμενα για 60 ημέρες, αποφάσισε η «κυβέρνηση» με τις συντεχνίες να αναφέρουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί χωρίς υπαναχωρήσεις.

Ο «υπουργός υγείας», Χακάν Ντίντσγιουρεκ, ανακοίνωσε την απαγόρευση της απεργίας, επικαλούμενος την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και τη διασφάλιση της «δημόσιας υγείας».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ντίντσγιουρεκ ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, περιλαμβανομένων των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές. Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να επιστρέψουν άμεσα στα καθήκοντά τους, σημειώνοντας ότι η απόφαση κοινοποιήθηκε ήδη στις ηγεσίες των συντεχνιών.

Σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στη «επίσημη εφημερίδα», το «υπουργικό συμβούλιο» αποφάσισε απαγόρευση της απεργίας για περίοδο 60 ημερών, με ισχύ από τις 7 Απριλίου 2026. Η απόφαση αφορά τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τις συντεχνίες των γιατρών (TIP-İŞ), των νοσηλευτών και μαιών (KTHES), καθώς και τις οργανώσεις KTAMS, KAMU-İŞ και KAMU-SEN.

Οι πέντε συντεχνίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν την απαγόρευση και θα συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η διοικητική απόφαση αναβολής καταργεί στην πράξη το δικαίωμα της απεργίας. Ανέφεραν επίσης ότι θα συνεχίσουν να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα μέχρι η «κυβέρνηση» να υπαναχωρήσει.

Στην ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες καταγγέλλουν επίσης την στάση του «υπουργείου υγείας», κάνοντας λόγο για πιέσεις προς τα μέλη τους, και τονίζουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί χωρίς υπαναχωρήσεις. Αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση των μελών των συνδικάτων για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ