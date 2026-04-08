Χρίστος Κληρίδης και υπόθεση «Σάντη»

Τον χρόνο παραλαβής υλικού της υπόθεσης «Σάντη» από τον ξάδερφο του Νίκο και τους χειρισμούς στους οποίους προέβη, περιγράφει στο ΠΟΛcast, ο νομικός Χρίστος Κληρίδης, απαντώντας για το νομικό και το ηθικό θέμα που δυνατό να προκύπτει από τον τρόπο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα στοιχεία. Ο Χρίστος Κληρίδης, κρατεί αποστάσεις από την απόφαση του Μακάριου Δρουσιώτη και παραθέτει το παρακινδυνευμένο της ενέργειας να δημοσιοποιηθούν στοιχεία ατεκμηρίωτα. Ταυτόχρονα, εξηγεί από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία και ποιες είναι οι συνέπειες διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Απορρίπτει δε ότι, όσοι γνώριζαν και δεν μίλησαν, είναι αντιμέτωποι με ποινικά αδικήματα. Το ΠΟΛcast θα αναρτηθεί σήμερα στη διαδικτυακή σελίδα του Πολίτη.

