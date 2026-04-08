Να επικρατήσει ο ορθολογισμός

Αυτά τα οποία ανέφερε χθες ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης δεν αποτυπώνουν απλώς μια μορφή ανησυχίας αλλά εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Το να σημειώνει ένας πολίτης ότι κινδυνεύει η ζωή του δεν είναι φραστικός βερμπαλισμός. Δεν είναι υπερβολή αλλά απεικόνιση μιας οικτράς πραγματικότητας την οποία οδηγεί η μέθοδος και η πρακτική των ώς τώρα ερευνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης των μηνυμάτων της λεγόμενης Σάντη. Ο δικηγόρος κάνει λόγο για πιέσεις που δέχθηκε η πελάτης του με αποτέλεσμα να ανακαλέσει πλήρως τις αρχικές καταγγελίες της. Όπως προφανώς δηλώνει, δεν έχει εμπιστοσύνη στις κυπριακές Αρχές και επαναφέρει το θέμα του ορισμού ανεξάρτητου φορέα από το εξωτερικό. Τα πράγματα φαντάζουν οριακά και είναι προφανές πως η μεγάλη απόφαση για τον διορισμό ανακριτή βαραίνει πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο.

