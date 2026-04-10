Οι ταμπέλες και οι ψήφοι

Είναι πραγματικά για να διερωτάσαι, εάν υπάρχει έστω και ένας νοήμων άνθρωπος σε αυτό τον τόπο, που να θεωρεί, ότι θα ψηφίσει κάποιος οποιονδήποτε υποψήφιο, επειδή είδε τη φάτσα του σε διαφημιστική πινακίδα. Δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο τέτοια περίπτωση. Δηλαδή πώς το σκέφτονται; Θα με δουν στον δρόμο και θα με ψηφίσουν; Αν είναι δυνατόν! Έχω την εντύπωση, ότι τέτοιου είδους προεκλογικές εκστρατείες βάζουν ακόμη ένα λιθαράκι στην απαξίωση του κόσμου. Άστε που τα πολλά φίλτρα, που πέφτουν στις διαφημιστικές φωτογραφίες, βγάζουν μάτι. Και αυτό το… θέαμα θα το υποστούμε ακόμη ενάμιση μήνα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

