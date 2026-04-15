Για την «πολυκατοικία» - φέρετρο

Για την κατάρρευση της «πολυκατοικίας» -φέρετρο στην Γερμασόγεια, τα πράγματα είναι απλά. Ούτε χρονοβόρες ανακρίσεις και καταθέσεις χρειάζονται, ούτε ποινικές έρευνες και ποινικοί ανακριτές, ούτε ερευνητικές επιτροπές και άλλες … τρίχες κατσαρές. Ο ή οι ιδιοκτήτες του αχουριού έπρεπε να βρίσκονται ήδη στη φυλακή για φόνο, εξαπάτηση και αισχροκέρδεια, με συνοπτικές διαδικασίες. Επίσης στη φυλακή είναι η θέση και εκείνων των «αρμοδίων» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολεοδομίας, που ενώ γνώριζαν ότι ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευση του αχουριού, ξοφλούσαν το «χρέος και το καθήκον τους», να προστατεύσουν τους πολίτες, στέλνοντας μόνο προειδοποιητικές επιστολές. Και που έστελναν τις επιστολές; Όχι τουλάχιστον στους ανύποπτους ενοίκους για να τους ενημερώσουν και προειδοποιήσουν για τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπιζαν, αλλά στους ασυνείδητους κλεφτο-ιδιοκτήτες.

Κ.ΖΑΔΗΣ