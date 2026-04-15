Η πραγματικότητα και οι ανάγκες

Πρόκειται περί εντυπωσιακών στοιχείων. Από το 2003 όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα σημειώθηκαν ένθεν και ένθεν της γραμμής πάνω από 190 εκατομμύρια διελεύσεις. Μια, επί του εδάφους επιβολή των πραγματικοτήτων για τις οποίες ορισμένοι προσποιούνται πως δεν υφίστανται. Τα στοιχεία που δόθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά αναδεικνύουν την αλληλοεπίδραση χιλιάδων ανθρώπων όπως διαμορφώνεται στα χρόνια χωρίς μάλιστα ορίζοντα λύσης. Τη δεδομένη δε στιγμή μάλιστα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφεται για πρώτη φορά αύξηση των μετακινήσεων προς την ΚΔ, με 1.404.608 διελεύσεις, έναντι 1.400.480 προς τα κατεχόμενα. Οι συνολικές διελεύσεις, αποτελούν σταθερή ένδειξη οτι η επικοινωνία είναι μέρος ακόμη και του απαράδεκτου στάτους.

