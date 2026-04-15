Οι κορώνες του Γεώργιου και ο Πρόεδρος

Γιατί επικρατεί πλήρης αφωνία από τον Πρόεδρο, όταν ο "πολιτικολόγος" Αρχιεπίσκοπος εμφανίζεται να πολεμά νυχθημερόν τις βασικές θέσεις με βάση τις οποίες ο ίδιος έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Ποιος θα σταματήσει τις έξαλλες θέσεις του προκαθήμενου της εκκλησίας και τις αντιμοοσπονδιακές του κραυγές; Αυτός που επιμένει να εμφανίζεται, δήθεν ως συνεπής στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των ΗΕ, ποιεί την νήσσαν, όταν εκ της ασφάλειας του άμβωνος του, ο Γεώργιος ο Β' βομβαρδίζει την κοινωνία με πατριωτικές κορώνες και εξαλλοσύνες. Μήπως για να μην θίξει τους  προνομιακούς του συνομιλητές της ακροδεξιάς και άλλων διαφόρων που τον στήριξαν. Έχει δε την ψευδαίσθηση αυτός ο ασυνεπής Πρόεδρος ότι μπορεί συνεχώς να δουλεύει τον διεθνή παράγοντα με φανφάρες περί της αγωνίας του για λύση του προβλήματος.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

