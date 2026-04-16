Χειροπέδες σε επιζώντα από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγιεια

Έγινε και αυτό μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν τραυματίες από την πτώση του κτηρίου, υπήρχε και ένας νεαρός Νιγηριανός. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, τα σαΐνια οι αστυνομικοί μας, διαπίστωσαν, ότι είχε ανεξόφλητα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, κοντά στις 3000 ευρώ. Έτσι αρχικά τον μετέφεραν για περίθαλψη φρουρούμενο και στην συνέχεια τον οδήγησαν σε αστυνομικό σταθμό, θέτοντάς τον υπό σύλληψη. Τελικά, τηλεφώνησε σε κάποιο φίλο του, εξασφάλισε 500 ευρώ και μέσω διακανονισμού αφέθηκε ελεύθερος. Αξιοθαύμαστη η αστυνομία μας, που με τον υπερβάλλοντα ζήλο της, κατάφερε να μαζέψει τα 500 ευρώ μέσα από τα συντρίμμια. Εύγε της!

Παζ.