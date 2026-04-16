Χειροπέδες σε επιζώντα από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγιεια

Έγινε και αυτό μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν τραυματίες από την πτώση του κτηρίου, υπήρχε και ένας νεαρός Νιγηριανός. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, τα σαΐνια οι αστυνομικοί μας, διαπίστωσαν, ότι είχε ανεξόφλητα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, κοντά στις 3000 ευρώ. Έτσι αρχικά τον μετέφεραν για περίθαλψη φρουρούμενο και στην συνέχεια τον οδήγησαν σε αστυνομικό σταθμό, θέτοντάς τον υπό σύλληψη. Τελικά, τηλεφώνησε σε κάποιο φίλο του, εξασφάλισε 500 ευρώ και μέσω διακανονισμού αφέθηκε ελεύθερος. Αξιοθαύμαστη η αστυνομία μας, που με τον υπερβάλλοντα ζήλο της, κατάφερε να μαζέψει τα 500 ευρώ μέσα από τα συντρίμμια. Εύγε της! 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα