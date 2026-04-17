Σύλληψη 58χρονου στη Λεμεσό για ναρκωτικά - Είχε σοκολάτες κάνναβης και σκευάσματα με CBD (φώτος)

Κατασχέθηκαν 590 σκευάσματα και 100 σοκολάτες με κάνναβη σε εμπορευματοκιβώτιο – Σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου ο ύποπτος

Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 58 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη εισαγωγή, κατοχή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, διενήργησαν έρευνα σε εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν σε αποθήκη στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 χάρτινες συσκευασίες με συνολικά 590 σκευάσματα που περιέχουν κανναβινόλη (CBN – ναρκωτικό τάξεως Α’) και κανναβιδιόλη (CBD).

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 100 σοκολάτες που περιέχουν κάνναβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 58χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες βράδυ. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

