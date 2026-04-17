Αυτά είναι τα 10 σημεία που καθιστούν την υπόθεση «Σάντη» πρωτοφανή, σύμφωνα με τον νομικό Χριστόφορο Χριστοφή [ηχητικό]

Σοβαρά ερωτήματα για τον χειρισμό της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη» εγείρονται μετά την τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, η οποία, αντί να εκτονώσει το κλίμα, φαίνεται να ενίσχυσε την καχυποψία γύρω από την εξέλιξη της διερεύνησης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο δικηγόρος, νομικός και οικοδεσπότης του δημοφιλούς podcast LegalMatters, Χριστόφορος Χριστοφή, χαρακτήρισε την παρέμβαση του Αρχηγού «ατυχή», επισημαίνοντας ότι η άρνηση απάντησης σε ερωτήσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα από όσα απάντησε.

Όπως ανέφερε, εντοπίζεται πρόβλημα τόσο στην ουσία όσο και στην επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες που την καθιστούν πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγγελία από φερόμενο θύμα, αλλά η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω ανάρτησης του δημοσιογράφου Μακάριος Δρουσιώτης, κάτι που επηρεάζει τόσο τη νομική όσο και τη θεσμική της διάσταση. Παράλληλα, για πρώτη φορά αποδίδονται τόσο σοβαρά αδικήματα, όπως χρηματισμός και διαφθορά, σε πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ενώ στην εικόνα εμπλέκονται και οι κορυφαίοι θεσμοί της Νομικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται, όπως σημείωσε, στο γεγονός ότι ο καταγγέλλων δεν είναι ανώνυμος, αλλά πρόσωπο με δημόσια παρουσία και πολιτική δραστηριότητα, δεδομένου ότι είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση πορίσματος από την Αρχή κατά της Διαφθοράς που αφορά συναφή πρόσωπα, εντείνει την πολιτική φόρτιση της υπόθεσης. Παρά τα σοβαρά όσα καταγγέλλονται, ο κ. Χριστοφή υπογράμμισε ότι, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, δεν παρουσιάστηκαν απτά αποδεικτικά στοιχεία, πέραν από στιγμιότυπα μηνυμάτων, χωρίς να υπάρχουν οι ίδιες οι συσκευές ως τεκμήρια. Την ίδια ώρα, το περιεχόμενο των καταγγελιών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει ισχυρισμούς εξαιρετικά σοβαρούς, οι οποίοι σε ορισμένες πτυχές τους προσεγγίζουν τα όρια του αδιανόητου. Στο επίκεντρο των καταγγελιών φέρεται να βρίσκεται πρώην μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο παρουσιάζεται να διαδραματίζει ρόλο με εκτεταμένες προεκτάσεις στο πολιτικό και δικαστικό σύστημα. Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των όσων τους αποδίδονται.

Ο κ. Χριστοφή έθεσε επίσης ζήτημα παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας, σημειώνοντας ότι ο τρόπος δημοσιοποίησης των καταγγελιών έχει οδηγήσει σε αντιστροφή του βάρους απόδειξης, με τους εμπλεκόμενους να καλούνται ουσιαστικά να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης από τις Αρχές, ο κ. Χριστοφή υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το πρόσωπο που βρίσκεται στον πυρήνα της καταγγελίας, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα τόσο για την επάρκεια της έρευνας που προηγήθηκε της δημοσιοποίησης όσο και για τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή έγινε, δεδομένου ότι ο κ. Δρουσιώτης είναι υποψήφιος Βουλευτής στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές. Επίσης υπογράμμισε ότι ο χειρισμός του εντάλματος έρευνας από την αστυνομία κατά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη έχει παραβιάσει το δικηγορικό απόρρητο κατά απαράδεκτο τρόπο αφού η αστυνομία δεν παρείχε τις αναγκαίες διασφαλίσεις ότι το υλικό που περιήλθε στην κατοχή της αφορούσε αυστηρά αυτή την υπόθεση. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει ακόμα και τώρα να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές οι οποίοι θα εποπτεύσουν σε συνεργασία με την αστυνομία τις αστυνομικές ανακρίσεις για να θωρακιστεί η ανακριτική διαδικασία τουλάχιστον σε ότι αφορά το επίπεδο της αξιοπιστίας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας της.

Ακούστε την παρέμβαση του δικηγόρου Χριστόφορου Χριστοφή, στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: