«Θα σου βγάλουμε κι άλλα βίντεο» ή υβριδικός πόλεμος;

Σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «η Black Cube, εν τη ουσία, παραδέχεται ότι έστησε αυτό το κακοβουλο σκηνικό για να πλήξει την κυβέρνηση και τη φήμη της χώρας».

Πρόσθεσε πως η ανακοίνωση βγήκε αφότου οι έρευνες των ανακριτών έφτασαν στην Black Cube.

Παράλληλα μας εξήγησε τι θεωρείται υβριδικός πόλεμος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γιατί το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί τέτοιο. «Οι υβριδικές απειλές αναφέρονται συνήθως σε συντονισμένες επιβλαβείς δραστηριότητες που σχεδιάζονται και εκτελούνται με κακόβουλη πρόθεση», με στόχο να υπονομεύσουν ένα κράτος ή θεσμό με «ποικίλα μέσα», μας είπε και, ναι, ισχύει.

Από την άλλη, βέβαια, όταν φαίνεται ότι κάποιοι πολιτικοί συνεργάζονται με κάποιους επιχειρηματίες με το... αζημίωτο, δεν χρειάζεται κατ ανάγκην να είναι υβριδικός πόλεμος.

Αν μετά την ανακοίνωση της Black Cube αφήνεται να επιστρέψει στο Ισραήλ ο κατάδικος Αϊκούτ, τότε ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος μπορεί να είναι γονυκλισία μπροστά σε έναν εκβιασμό ότι «θα σου βγάλουμε κι άλλα βίντεο».

ΘΟΥΚΗΣ