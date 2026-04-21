Κυπριακό: Μήνυμα αποκλιμάκωσης από Λακρουά - Εντός της εβδομάδας συναντώνται οι διαπραγματευτές

Την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Πύλα και την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «υπογράμμισε τόσο την άμεση ανταπόκριση όσο και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης από την ειρηνευτική δύναμη», επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας της στην Κύπρο, της αποστολής της, αλλά και της διαφύλαξης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης.

Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκε η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με στόχο την αξιοποίηση του χρόνου έως τη λήξη της θητείας του για επίτευξη ουσιαστικής προόδου και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που διακόπηκαν. Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη «ακόμη και αύριο» να συμμετάσχει σε διευρυμένη διάσκεψη, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μύνημα αποκλιμάκωσης από Λακρουά



Σε ό,τι αφορά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις στην περιοχή της Πύλας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά, δήλωσε ότι οι προσπάθειες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ κινούνται προς αποκλιμάκωση της έντασης στη νεκρή ζώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία να επικρατεί ηρεμία στην περιοχή.

Εξερχόμενος του Προεδρικού, ανέφερε, αρχικά, ότι είχε μια «πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση» με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προσθέτοντας ότι συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, «η οποία είναι, φυσικά, μια πολύ σημαντική διαδικασία».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, ο ρόλος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχίσει να επικρατεί ηρεμία στην νεκρή ζώνη και πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική αποστολή είναι στην υπηρεσία της πολιτικής διαδικασίας.

Ο κ. Λακρουά ανέφερε ότι σήμερα το πρωί επισκέφθηκε την Πύλα και ότι ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πως η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να εργάζεται «ακούραστα» για να υπάρξει αποκλιμάκωση.

«Βλέπουμε ότι η κατάσταση οδεύει προς την αποκλιμάκωση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία», είπε.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ τόνισε ότι «τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαίωσαν τη σημασία του ρόλου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εκτίμηση που εξέφρασε προς το έργο της ειρηνευτικής δύναμης.

«Η παρουσία μιας ουδέτερης και αμερόληπτης αποστολής στην νεκρή ζώνη, πιστεύω, είναι πραγματικά σημαντική», είπε και υπογράμμισε ότι στηρίζουν την διασφάλιση συνθηκών ηρεμίας στην νεκρή ζώνη.

«Και με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τις συνθήκες για να προχωρήσουν οι πολιτικές συνομιλίες», κατέληξε.

Λετυμπιώτης για Πύλα: Άμεση η ανταπόκριση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ - «Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη σοβαρότητα τέτοιων παραβιάσεων»

Από πλευράς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τις εξελίξεις στην Πύλα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε δει από την πρώτη στιγμή την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης επί του εδάφους, με αύξηση του προσωπικού στις περιοχές όπου σημειώθηκαν παραβιάσεις», προσθέτοντας ότι η δράση της κινείται εντός των όρων εντολής της.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι «κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη σοβαρότητα τέτοιων παραβιάσεων», οι οποίες, όπως είπε, περιφρονούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενδέχεται να διαταράξουν το καθεστώς της νεκρής ζώνης.

Οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας ημερών - Έτοιμοι «ακόμη και αύριο»

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτή «έχει ήδη ξεκινήσει μέσω επαφών σε διάφορα επίπεδα», προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες.

«Είμαστε έτοιμοι, ακόμη και αύριο, να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί», σημείωσε, τονίζοντας ότι αυτό θα γίνει στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας, με τυχόν εξελίξεις να ανακοινώνονται στη συνέχεια.