ΗΠΑ: Τμήμα αεροσκάφους προσγειώθηκε σε εν κινήσει φορτηγό (βίντεο)

Τμήμα αεροσκάφους τύπου Boeing 767-400 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων, κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου του Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, των ΗΠΑ.

Παράλληλα, χτύπησε και στύλο του συστήματος φωτισμού, όπως ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο επίσημες πηγές.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιου Τζέρσεϊ περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Το ατύχημα στις ΗΠΑ

Ειδικότερα, η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε τζιπ, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλα στοιχεία για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στο Νιούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Dashcam footage shows a truck being struck as a United Airlines flight from Italy approached the runway at Newark Airport on Sunday.



Based on the preliminary investigation, New Jersey State Police said that "the underside of the plane collided with a pole and a tractor-trailer."… pic.twitter.com/m9NF4TepFN — CBS News (@CBSNews) May 4, 2026

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από AFP