Υπό κράτηση μέχρι την παραπομπή τους στο Κακουργιοδικείο Πάφου δύο πρόσωπα για τρεις και μια απόπειρα εμπρησμών

Προς πλήρη εξιχνίαση φαίνεται να οδεύουν σοβαρές υποθέσεις εμπρησμών που συγκλονίζουν την Επαρχία Πάφου, με τις αρχές να προχωρούν σε σημαντικές συλλήψεις και να εντείνουν τις έρευνες γύρω από πιθανό οργανωμένο κύκλωμα.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγήθηκαν σήμερα Δευτέρα εκ νέου δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 19 ετών, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Το Δικαστήριο διέταξε την κράτησή τους μέχρι την παραπομπή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 8 Ιουνίου 2026.

Οι δύο ύποπτοι είχαν συλληφθεί στα μέσα Απριλίου βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τελούσαν ήδη υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι κατηγορίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμούς οχημάτων, εμπρησμό υποστατικού, απόπειρα εμπρησμού, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης η 41χρονη και ο 19χρονος επιβαίνοντες οχήματος, εξήλθαν του οχήματος και θεάθηκαν να προσεγγίζουν υποστατικό, έχοντας στην κατοχή τους μία μπουκάλα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ρόπαλο. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, επέστρεψαν στο όχημα και, αφού συγκρούστηκαν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, διέφυγαν οδηγώντας με επικίνδυνο τρόπο. Στη συνέχεια, οι ύποπτοι κατευθύνθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού, με τα μέλη της Αστυνομίας να τους καταδιώκουν. Το όχημα, το οποίο έφερε πλαστούς αριθμούς εγγραφής, εντοπίστηκε αργότερα έξω από οικία σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Η 41χρονη εντοπίστηκε εντός της οικίας και προέβαλε ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος να κινείται πεζός σε χωματόδρομο της ίδιας επαρχίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα. Αμφότεροι έδωσαν καταθέσεις με ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ επανασυνελήφθησαν με βάση δικαστικά εντάλματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο φέρονται να συνδέονται με τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις, δύο εμπρησμούς στην Πάφο, μία απόπειρα εμπρησμού επίσης στην Πάφο και έναν ακόμη εμπρησμό στη Λάρνακα, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για ευρύτερη εγκληματική δράση.