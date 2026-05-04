Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα, Μέγας Χορηγός του Ronald McDonald House στη Λευκωσία με εισφορά 100,000 ευρώ

Οι αυξανόμενες ανάγκες για μια ολιστική και οικογενειοκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των πρόωρων νεογνών στην Κύπρο αποτελούν τον βασικό λόγο για την απόφαση του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» να στηρίξει έμπρακτα το Ronald McDonald House στη Λευκωσία, (RMHC) συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων δωματίων φιλοξενίας για οικογένειες από όλη την Κύπρο.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, 272 οικογένειες πρόωρων νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στο Μακάριο Νοσοκομείο έχουν φιλοξενηθεί στο Ronald McDonald House Λευκωσίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνόλου των φιλοξενούμενων οικογενειών, αποτελώντας την υψηλότερη κατηγορία εξυπηρέτησης.

Η ανάγκη φιλοξενίας οικογενειών με πρόωρα μωρά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω:

Της παρατεταμένης νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριου Γ´

Της ανάγκης συνεχούς παρουσίας των γονέων δίπλα στο μωρό τους

Του υψηλού κόστους διαμονής, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα €150 ημερησίως

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», Έλενα Μεγαλέμου:

«Το Ronald McDonald House Κύπρου και ο Σύνδεσμός μας μοιράζονται το ίδιο όραμα: καμία οικογένεια να μην αποχωρίζεται το μωρό της στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Η παρουσία των γονέων δίπλα στο πρόωρο νεογνό -πολλές φορές για βδομάδες ή και μήνες- αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ταυτόχρονα ιατρικά τεκμηριωμένη ανάγκη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα νεογνικής φροντίδας. Στηρίζουμε και στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που δοκιμάζονται, προσφέροντάς τους όχι μόνο στέγη, αλλά και τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στο νεογέννητο και ευάλωτο μωρό τους, που δίνει μάχη για τη ζωή του».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σύνδεσμος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου Γ’ ενώ έχει αναλάβει τη διαμόρφωση και διακόσμηση του Family Room της νέας ΜΕΝΝ, προσφέροντας έναν πιο ζεστό και ανθρώπινο χώρο για τους γονείς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα νεογνά τους.

Το Ronald McDonald House Λευκωσίας λειτουργεί από το 2022 βάσει διεθνών προτύπων οικογενειοκεντρικής φροντίδας, όπου οι γονείς δεν αντιμετωπίζονται ως επισκέπτες αλλά ως ενεργά μέλη της θεραπευτικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στο Μακάριο Νοσοκομείο, προσφέροντας δωρεάν διαμονή, σίτιση και στήριξη, επιτρέποντας στις οικογένειες να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Στόχος της παρούσας επέκτασης, που πραγματοποιείται με τη στήριξη του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, είναι η αύξηση των δωματίων από 13 σε 17, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται επιπλέον 120 οικογένειες ετησίως.

Το RMHC Κύπρου ως ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης χορηγίας του Συνδέσμου ονομάζει ένα από τα δωμάτια της επέκτασης «Μωρά Θαύματα». Επίσης, αναμνηστική πλακέτα θα τοποθετηθεί στον προθάλαμο και το λογότυπο του Συνδέσμου θα εμφανίζεται στον τοίχο αναγνώρισης του Ronald Mc Donald House.