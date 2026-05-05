Η άγνωστη ιστορία της Χεζμπολάχ στον Λίβανο: Δύο κόσμοι, μία χώρα σε ομηρία (βίντεο)

Το protothema στις μυστικές τοποθεσίες των ενόπλων ομάδων του Λιβάνου - Δείτε το συγκλονιστικό οδοιπορικό της «Μέδουσας» σε μία χώρα που πληρώνει βαρύ φόρο αίματος

Χεζμπολάχ στα Αραβικά σημαίνει «Κόμμα του Θεού» και είναι μια σιιτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1985 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, με σκοπό να αποτελέσει την πρώτη και ίσως μοναδική γραμμή άμυνας απέναντι στα ισραηλινά άρματα μάχης.

Τέσσερις δεκαετίες μετά, αποτελεί πλέον μια χώρα μέσα στην ίδια τη χώρα του Λιβάνου, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί τις κινήσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης και να μην μπορεί, επί της ουσίας, να κάνει το παραμικρό.

Το protothema.gr συνομίλησε με άτομα που ανήκουν στις ένοπλες ομάδες του Λιβάνου, οι οποίοι αναφέρουν πως είναι αναγκασμένοι να παίρνουν τα όπλα στα χέρια τους, καθώς η κυβέρνησή τους δεν προστατεύει τη χώρα τους. «Χρειαζόμαστε έναν στρατό που μπορεί να μας προστατεύσει. Δεν θέλουμε να χάσουμε τα όπλα μας. Θέλουμε να μείνουμε εδώ, σε αυτή τη γη, να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να ζήσουμε ειρηνικά», τονίζει, μεταξύ άλλων, ένας από τους νεαρούς άνδρες που, σε μυστική τοποθεσία, σπάει τη σιωπή των ομάδων αυτών εν μέσω των αιματηρών συγκρούσεων με τον IDF.

Πραγματικοί χαμένοι -όπως σε όλες τις περιπτώσεις- οι άμαχοι. Γυναίκες και παιδιά σε μια λίστα νεκρών που φτάνουν σχεδόν τους 3.000, ενώ οι ξεριζωμένοι από τον Νότιο Λίβανο είναι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο. Ο Λίβανος, η «Ελβετία της Μέσης Ανατολής», προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από ατέλειωτους πολέμους, εμφυλίους και οικονομική κατάρρευση.

Πηγή: protothema.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

