«Πέσε κάτω, πέσε κάτω»: Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου κατέγραψε τους πυροβολισμούς και τον πανικό

Πυροβολισμοί έπεσαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ένας 21χρονος προσπάθησε να εισέλθει στο συγκρότημα μέσω σημείου ελέγχου. Οι άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να σκοτωθεί, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά την αποτυχία του δράστη να εισέλθει στο Λευκό Οίκο, σήμανε συναγερμός εντός και εκτός του συγκροτήματος, με τους δημοσιογράφους να παραμένουν για 40 λεπτά σε lockdown στην αίθουσα τύπου.

Η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, βρισκόταν σε διαδικασία γυρίσματος βίντεο για τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του δικτύου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, κατέγραψε το συμβάν με το κινητό της, ξαπλωμένη στο έδαφος για προστασία. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X δείχνει την ένταση της στιγμής και κάποιος να της φωνάζει «Πέσε κάτω, πέσε κάτω». «Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσε η επίθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη και τυχόν συνεργούς, ενώ η ασφάλεια γύρω από τον Λευκό Οίκο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

