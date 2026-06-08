Μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε από δύτες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο, δείτε βίντεο

Εθελοντές δύτες συμμετείχαν σε επιχείρηση καθαρισμού ενός ναυαγίου στα ανοιχτά της Σικελίας όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα. Την στιγμή που οι δύτες ανέσυραν εγκαταλελειμμένα δίχτυα από βάθος περίπου 40 μέτρων στο Στενό της Σικελίας, ένας μεγάλος σπάνιος λευκός καρχαρίας αναδύθηκε από το μπλε του βυθού και τους πλησίασε με εμφανή περιέργεια.

Ο καρχαρίας έκανε κύκλους γύρω από την ομάδα πριν χάσει το ενδιαφέρον του και απομακρυνθεί ήρεμα. Οι δύτες κατάφεραν με «τρεμάμενα δάχτυλα» όπως είπαν χαρακτηριστικά στο euronews, να βγάλουν την κάμερα για να καταγράψουν αυτήν την σπάνια συνάντηση που είχαν.

Το συγκεκριμένο βίντεο, πιστεύεται πως είναι το πρώτο υποβρύχιο υλικό ενός ενήλικου μεγάλου λευκού καρχαρία που καταγράφηκε ποτέ στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον σε αντίθεση με τις επιφανειακές θεάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί ανά διαστήματα.

«Ήμασταν όλοι λίγο σοκαρισμένοι - και έκπληκτοι», λέει στο Euronews ο Derk Remmers, εθελοντής τεχνικός δύτης και επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος του Ghost Diving. «Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, αυτό είναι σίγουρο - ήταν ένα μεγάλο ζώο και δεν το περιμέναμε καθόλου».

«Φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν περίεργος και όχι επιθετικός. Ήταν πραγματικά χαλαρός, σαν να είχε την στάση του αφεντικού εκεί κάτω. Και όταν αρχίσαμε να απελευθερώνουμε μερικές φυσαλίδες από το στόμα μας, άρχισε να επιταχύνει λίγο και εξαφανίστηκε στο μπλε», θυμάται ο Derk.

«Νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο ευλογημένοι που είχαμε αυτήν τη συνάντηση, η οποία μας έδειξε τη σημασία της δουλειάς μας», λέει ο Derk και προσθέτει: «Γιατί αν ένας θηρευτής σαν αυτόν κυνηγάει κοντά σε αυτό το ναυάγιο, σημαίνει ότι στο σημείο υπάρχει μεγάλη ποσότητα ψαριών και μεγάλη ποσότητα ζώων που θα μπορούσε να κυνηγήσει εκεί. Και αν αυτά παγιδευτούν αυτό θα ήταν μεγάλη καταστροφή».

Το βίντεο θα βοηθήσει στην παρατήρηση του είδους

Οι θαλάσσιοι βιολόγοι που συμβουλεύτηκαν μετά το πέρας της αποστολής τους, περιέγραψαν την συνάντηση ως εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλά και πολύτιμη για την επιστημονική κοινότητα.

«Οι περισσότερες από τις γνώσεις μας για τους λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο προέρχονται από αρχεία νεκρών δειγμάτων που αλιεύονται. Καταγραφές όπως αυτή, είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τη βελτίωση της κατανόησής των συνηθειών αλλά και την συμπεριφορά αυτού του απειλούμενου είδους» δήλωσε ο Δρ Carlo Cattano, ερευνητής στο Θαλάσσιο Κέντρο της Σικελίας του Stazione Zoologica Anton Dohrn, σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το Healthy Seas.

Τα δίχτυα-φαντάσματα

Οι εθελοντές δύτες βρισκόντουσαν στο Στενό της Σικελίας προκειμένου να αφαιρέσουν από ένα ναυάγιο δίχτυα τα οποία είχαν μπλεχτεί εκεί.

Το Στενό της Σικελίας είναι μια από τις πιο βαριά εκμεταλλευόμενες αλιευτικές περιοχές στη Μεσόγειο και το ναυάγιο που καθάριζε η ομάδα είχε συσσωρεύσει αρκετά δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία τα οποία ή χάθηκαν ή είχαν πεταχτεί στη θάλασσα επίτηδες ανά τα χρόνια.

Τα δίχτυα, δεν σταματούν να ψαρεύουν απλώς και μόνο επειδή κάποιος δεν τα βγάζει από το νερό. Μπλεγμένα σε υφάλους και ναυάγια, συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή επ' αόριστον.

«Είναι φτιαγμένα για να σκοτώνουν ψάρια και εξακολουθούν να το κάνουν ακόμα και όταν δεν είναι πια προσκολλημένα σε αλιευτικό σκάφος», λέει ο Ντερκ στο Euronews Earth. «Χρόνο με το χρόνο, η ποσότητα των διχτυών που πιάνονται σε αυτό το ναυάγιο γίνεται όλο και μεγαλύτερη».

Σε προηγούμενες αποστολές που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, οι δύτες είχαν βρει μεγάλα ψάρια και χελώνες καρέτα - καρέτα να έχουν παγιδευτεί σε εγκαταλελειμμένα εργαλεία. Η ομάδα κατάφερε να ανακτήσει τμήματα του διχτυού σε αυτήν την αποστολή τα οποία είτε θα απορριφθούν με ασφάλεια είτε θα ανακυκλωθούν.

Protothema.gr