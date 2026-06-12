Υπερπαραγωγή αλά... Μεξικάνα στο Μουντιάλ 2026 - Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Αζτέκα, έλαμψε η Σακίρα (βίντεο)

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε κι επίσημα, με την τελετή έναρξης να διεξάγεται στο Αζτέκα πριν τη σέντρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, που αποτελεί το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Το γήπεδο στην πόλη του Μεξικό ήταν κατάμεστο από 88.000 φίλους του ποδοσφαίρου, περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα, ενώ στο χορτάρι η Σακίρα τράβηξε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα τραγουδώντας το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου το “Dai Dai”.

Συνδυάζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαμβωτικές ερμηνείες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.

Με τη λάμψη της Σακίρα να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου, αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy, Σακίρα. Η «βασίλισσα» της ποπ στη Λατινική Αμερική ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι.

Η Νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής Τζ. Μπαλβίν ήταν άλλα δύο άλλα δημοφιλή ονόματα στο καστ των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές, Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.

sport24.gr