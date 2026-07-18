Ολλανδία: Η ξηρασία «στεγνώνει» τα ποτάμια – Πλωτές κατοικίες ακουμπούν στον πυθμένα (βίντεο)

Η παρατεταμένη ζέστη και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν έντονα την Ολλανδία, με τη στάθμη αρκετών ποταμών να υποχωρεί σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Ενδεικτική είναι η εικόνα στον ποταμό Waal, κοντά στην πόλη Νάιμεχεν, όπου πλωτές κατοικίες έχουν αρχίσει να γέρνουν ελαφρώς, καθώς το νερό έχει υποχωρήσει τόσο ώστε να ακουμπούν στον αμμώδη πυθμένα. Εναέρια πλάνα από drone αποτυπώνουν το φαινόμενο, το οποίο φέτος εμφανίστηκε νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η πτώση της στάθμης των υδάτων είναι γνώριμο φαινόμενο τους θερινούς μήνες, ωστόσο η φετινή εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό λόγω της πρόωρης εμφάνισής της. Όπως εξηγούν, οι πλωτές κατοικίες έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν τέτοιες συνθήκες, με τη μικρή κλίση να δημιουργεί μόνο μικρές καθημερινές ενοχλήσεις, όπως το να ανοίγουν μόνες τους οι πόρτες και τα ντουλάπια.

Παρά τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αρκετοί θεωρούν πως η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εκφράζοντας ανησυχία ότι στο μέλλον τα ποτάμια ενδέχεται να παρουσιάζουν ακόμη χαμηλότερες στάθμες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη κατάσταση λειψυδρίας, καθώς οι εισροές νερού από τους μεγάλους ποταμούς έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων δεν ήταν αρκετές για να αναπληρώσουν τα αποθέματα.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα επάρκειας πόσιμου νερού. Ωστόσο, αναμένονται επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα, καθώς οι υδατοφράκτες θα λειτουργούν πιο περιορισμένα, ώστε να αποτραπεί η είσοδος θαλασσινού νερού στα εσωτερικά υδάτινα δίκτυα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor, οι θερμοκρασίες στην Ολλανδία κινούνται περίπου 4,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τον μέσο όρο της εποχής, εντείνοντας τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ