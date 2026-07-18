«Η FIFA φέρνει ευτυχία μέσω του ποδοσφαίρου, εκτός αν χάσει η ομάδα σου» – Η ατάκα του Τραμπ στον Ινφαντίνο που έγινε viral (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπου μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποδέχθηκαν το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο Ινφαντίνο συνεχάρη τις ΗΠΑ για τη φιλοξενία του τουρνουά, χαρακτηρίζοντάς το τεράστια επιτυχία και τονίζοντας ότι η FIFA «ενώνει τον κόσμο μέσω του ποδοσφαίρου». Ο Τραμπ, με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε πως «η FIFA προσφέρει ευτυχία, εκτός αν χάσει η ομάδα σου», υπονοόντας την Αργεντινή.

Gianni Infantino: FIFA is the official happiness provider to humanity.



Trump: Unless your team loses. pic.twitter.com/KGRHBlfybD — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Ο πρόεδρος της FIFA απέδωσε επίσης εύσημα στον Αμερικανό πρόεδρο για τη συμβολή του στη διοργάνωση, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν πίστευε ποτέ πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξελίσσονταν σε χώρα με τόσο έντονο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, δηλώνοντας πως πλέον είναι πεπεισμένος ότι το άθλημα έχει αποκτήσει ισχυρή θέση στη χώρα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε γνωστούς ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον Ρονάλντο και τον Χάρι Κέιν, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό αθλητή. Παράλληλα, σχολίασε ότι θεωρεί πως ο Κέιν χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα σε πιο αμυντικό ρόλο σε αγώνα της εθνικής Αγγλίας.

Ο Τραμπ στάθηκε και στον Λιονέλ Μέσι, περιγράφοντας ένα γκολ του και επαινώντας το ταλέντο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι πέτυχε χατ-τρικ, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα ιδιαίτερα σπάνιο στο ποδόσφαιρο.

Trump on Messi:



Messi was well guarded, and all of a sudden he was standing on the right while the great player who had been guarding him was just standing there.



Messi kicked it, and that was the end of the game. pic.twitter.com/XtC4DYDNDM — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη διαβόητη απόφαση για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν. «Αν ο Τζιάνι δεν είχε επιτρέψει στον Μπαλογκούν να παίξει, θα λέγαμε: "Θα είχαμε κερδίσει τον αγώνα αν είχαμε τον καλύτερό μας παίκτη". Ο Τζιάνι πήρε τη σωστή απόφαση», σχολίασε ο Τραμπ για ένα ζήτημα που λύθηκε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ημερών ανάμεσα σε αυτόν και τον «φίλο Τζιάνι».