Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν την επικήρυξη για τον Νικολάς Μαδούρο - Οργισμένη αντίδραση από το Καράκας

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία –όπως και η προηγούμενη του Τζο Μπάιντεν– δεν αναγνωρίζει την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας το 2024, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διπλασιάζει σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη «σύλληψη» του σοσιαλιστή ηγέτη, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανέφερε μέσω X ότι «σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Μαδούρο. Η προηγούμενη επικήρυξη ανερχόταν στα 25 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που είχε αυξηθεί τον Ιανουάριο επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Αξιολύπητο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, αντέδρασε έντονα χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση «αξιολύπητη» και «γελοία» και κάνοντας λόγο για «χοντροκομμένη επιχείρηση προπαγάνδας». Τόνισε ότι «η αξιοπρέπεια της πατρίδας μας δεν πωλείται» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παράσταση τσίρκου» με στόχο την «ηττημένη ακροδεξιά» της Βενεζουέλας.

«Η αξιολύπητη "αμοιβή" που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών Χιλ, μερικές ώρες αφού η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της αμοιβής για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

Στις 10 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε χαρακτηρίσει «παράνομη» την ορκωμοσία του Μαδούρο, ο οποίος επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη εξαετή θητεία. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και το υπουργείο Οικονομικών είχαν ανακοινώσει κυρώσεις και αύξηση της επικήρυξης στα 25 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον ότι «έχασε καθαρά τις εκλογές» και «δεν είχε δικαίωμα» να αναλάβει νέα θητεία.

Ο διάδοχος του Μπλίνκεν, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «από το 2020, ο κ. Μαδούρο στραγγάλισε τη δημοκρατία και αγκιστρώθηκε στην εξουσία». Η αντιπολίτευση είχε χαρακτηρίσει την ορκωμοσία του «πραξικόπημα», υποστηρίζοντας ότι ο δικός της υποψήφιος ήταν ο νικητής.

Η νέα επικήρυξη περιλαμβάνει και τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί και τους δύο για «διακίνηση ναρκωτικών και διαφθορά». Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται από το 2020, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, με τις αμερικανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο βρίσκεται πίσω από καρτέλ που μετέφερε τόνους ναρκωτικών στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με πρώην μέλη της FARC, καθώς και με τη συμμορία Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει αποφασισμένη να εκδιώξει τον Μαδούρο και να επιβάλει οικονομική πίεση στη Βενεζουέλα. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει σκληρύνει το πετρελαϊκό εμπάργκο και έχει ανακοινώσει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν βενεζουελανό αργό.

Η κυβέρνηση Μαδούρο, που καταγγέλλει διαχρονικά τις αμερικανικές παρεμβάσεις, ανακοίνωσε ότι απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Καράκας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση και τις ΗΠΑ ως υποκινητές. Το Καράκας συχνά καταγγέλλει αμερικανικές συνωμοσίες για την ανατροπή του προέδρου της χώρας.

cnn.gr