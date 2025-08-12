Εισέβαλαν σε κτήριο της «συνεργατικής»- Σε απεργία διαρκείας εργαζόμενοι στα κατεχόμενα (βίντεο)

Σε απεργία διαρκείας κατήλθαν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Koop-Süt, Zirai Levazım και Binboğa Yem Fabrikası στα κατεχόμενα, αντιδρώντας στη μη καταβολή των μισθών τους και στις πληροφορίες για επικείμενες περικοπές στα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας και είσοδο διαδηλωτών στα κεντρικά γραφεία της «συνεργατικής κεντρικής τράπεζας».

Περίπου 300 εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της συντεχνίας Koop-Sen συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο της γενικής διεύθυνσης της «συνεργατικής κεντρικής τράπεζας», φωνάζοντας συνθήματα όπως «διοίκηση, παραιτήσου».

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές εισήλθαν στο κτήριο και κατευθύνθηκαν στα γραφεία του γενικού διευθυντή και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Eylemciler Koop Genel merkezinde! pic.twitter.com/BRSjatXkoI — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 12, 2025

Δηλώσεις των συντεχνιών

Ο πρόεδρος της Koop-Sen, Μεχμεταλί Γκιουρόζ, δήλωσε ότι οι συντεχνίες δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή των συνεταιρισμών και ότι θα σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι τέλους. Όπως ανέφερε, οι υπάλληλοι και των τριών θυγατρικών εταιρειών παραμένουν απλήρωτοι για 12 ημέρες, με τις «αρμόδιες αρχές» να παραμένουν, σύμφωνα με τον ίδιο, αδιάφορες.

Ο κ. Γκιουρόζ απέδωσε την κατάσταση σε πολιτικές παρεμβάσεις και κακοδιαχείριση. «Αυτούς τους συνεταιρισμούς τους χρεοκόπησαν οι πολιτικοί διορισμένοι, όχι οι εργαζόμενοι. Οι θεσμοί αυτοί πρέπει να διοικούνται με οικονομική λογική, όχι πολιτική», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τη χώρα αυτή διοικητικά τη διαχειρίζεται η πρεσβεία και οικονομικά η κεντρική τράπεζα».

Υποστήριξε ότι η «συνεργατική κεντρική τράπεζα» αρνήθηκε να χορηγήσει δάνειο για την κάλυψη της μισθοδοσίας και τη συνέχιση της λειτουργίας των εταιρειών, επικαλούμενη την έλλειψη έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον κ. Γκιουρόζ, η έγκριση του δανείου τέθηκε υπό όρους που περιλάμβαναν την κατάργηση του 13ου μισθού, των εορταστικών επιδομάτων και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συλλογική σύμβαση. «Δεν θα αποδεχτούμε ποτέ αυτή την επιβολή», είπε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Koop-Sen κατηγόρησε τις «διοικήσεις» για κακοδιαχείριση, επικαλούμενος παλαιότερες εκθέσεις ελέγχου που έκαναν λόγο για παρατυπίες. «Το τίμημα των λανθασμένων αποφάσεων δεν μπορεί να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι», είπε, καλώντας τις αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της συντεχνίας KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκίχαν, ο οποίος παρευρέθηκε στη διαμαρτυρία, απέδωσε τα οικονομικά προβλήματα σε «κακοδιαχείριση και κλοπές». «Οι υπεύθυνοι για την κακή διαχείριση και την κλοπή αυτών των ιδρυμάτων δεν είναι οι εργαζόμενοι», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι ισχυρισμοί για διαφθορά σε θεσμούς που ελέγχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο δεν είναι τυχαίοι. Καταλήγοντας, ο κ. Μπενγκίχαν τόνισε ότι η ευθύνη ανήκει στο «υπουργικό συμβούλιο», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν η 'κυβέρνηση' δεν έχει την ικανότητα να παράγει λύσεις στα προβλήματα, δεν έχει το δικαίωμα να κάθεται σε αυτή την καρέκλα».

ΚΥΠΕ