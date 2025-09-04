Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Κραυγές πανικού σε τσίρκο της Κολομβίας: Ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων μπροστά στα μάτια του κοινού (Βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία πήρε εφιαλτική τροπή, όταν μια 19χρονη ακροβάτισσα βρέθηκε στο κενό μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.

Η Νταγιάνα Ροντρίγκες εκτελούσε ένα εντυπωσιακό νούμερο ισορροπίας σε τεντωμένο σκοινί, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, κρατώντας μια δοκό για στήριξη. Καθώς επιχείρησε να κάνει σπαγκάτο πάνω στο σκοινί, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος περίπου 9 μέτρων.

Το κοινό παρακολούθησε αποσβολωμένο την πτώση, ενώ οι έντρομες κραυγές καταγράφηκαν στα βίντεο που τράβηξαν θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παρά την πτώση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, η νεαρή ακροβάτισσα στάθηκε τυχερή: όπως ανέφερε η Daily Mail, λίγη ώρα αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Η εικόνα της πτώσης, όμως, υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβουν τα ακροβατικά θεάματα, ειδικά όταν εκτελούνται χωρίς δίχτυ ασφαλείας.

 

 

huffingtonpost.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited