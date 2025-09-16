Βίντεο-ντοκουμέντο: Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν πλοίο που μεταφέρει ναρκωτικά -«Σας καταδιώκουμε», λέει ο Τραμπ

Πλοίο που φέρεται να εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών χτύπησαν οι αμερικανικές δυνάμεις μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε, μέσω Truth Social, για το χτύπημα, αναρτώντας και βίντεο-ντοκουμέντο. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

«Εάν μεταφέρεται ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας καταδιώκουμε» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ προειδοποιεί με νέες επιχειρήσεις κατά καρτέλ μετά το χθεσινό πλήγμα σε σκάφος από τη Βενεζουέλα

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του Southcom. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. Προσοχή: Εάν μεταφέρεται ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας καταδιώκουμε!

Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες εδώ και δεκαετίας, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. Όχι πια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!».

